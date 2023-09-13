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Еще более 1,2 тыс. дорожных знаков появилось в Казани в 2023 году
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Фото: © «Татар-информ»
С начала года в Казани установлено 1274 дорожных знака. Работы проводят специалисты МКУ «АСУДД», сообщает мэрия столицы РТ.
Еще 266 знаков было восстановлено, а 244 пришлось заменить. Кроме того, поправлено 1825 указателей и 275 демонтированы. За 2023 год рабочие покрасили 66 шкафов управления.
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