Еще более 1,2 тыс. дорожных знаков появилось в Казани в 2023 году

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С начала года в Казани установлено 1274 дорожных знака. Работы проводят специалисты МКУ «АСУДД», сообщает мэрия столицы РТ.

Еще 266 знаков было восстановлено, а 244 пришлось заменить. Кроме того, поправлено 1825 указателей и 275 демонтированы. За 2023 год рабочие покрасили 66 шкафов управления.