Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Еще 98 территорий в Кировском и Московском районах Казани обновят по программе «Наш двор»
В 2023 году в Кировском и Московском районах Казани обновят 98 придомовых территорий по программе «Наш двор». В прошлом году комплексный ремонт был проведен в 81 дворе, сообщил мэру столицы РТ Ильсуру Метшину глава районов Сергей Миронов.
На ремонт дворов в 2022 году было направлено 714,2 млн рублей, а общая площадь обновленных территорий составила 437 тыс. кв. метров.
Он перечислил часть дворов, вошедших в список. Так, одними из первых обновили пространства рядом с домами №35 и 37 по ул.Ягодинской, в первом из которых работает реабилитационный центр «Сила в детях». В рамках программы здесь установили системы видеонаблюдения.
Затем проведено комплексное благоустройство территории домов №35, 37, 39 по ул.Батыршина, где появились две фигуры амурского тигра — символа Приморского края, где совершил подвиг Герой СССР Гильфан Батыршин. Эти территории, напомнил Миронов, получили спецприз на Всероссийском архитектурно-строительном конкурсе «Казаныш».
Кроме того, программа зашла на придомовые территории домов №7 и 9 по ул.Бирюзовой в Юдино. Комплексное благоустройство здесь обошлось в более чем 29 млн рублей. В том числе здесь возвели подпорную стену, которая воспрепятствует разрушению дома.
«Кроме того, за прошлый год в 41 доме произведен капитальный ремонт на общую сумму 415 млн рублей. Помимо фасадов заменили инженерные системы, кровлю, входные группы и установили современное технологическое оборудование индивидуально для каждого дома», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»