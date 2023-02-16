Еще 98 территорий в Кировском и Московском районах Казани обновят по программе «Наш двор»

В 2023 году в Кировском и Московском районах Казани обновят 98 придомовых территорий по программе «Наш двор». В прошлом году комплексный ремонт был проведен в 81 дворе, сообщил мэру столицы РТ Ильсуру Метшину глава районов Сергей Миронов.

На ремонт дворов в 2022 году было направлено 714,2 млн рублей, а общая площадь обновленных территорий составила 437 тыс. кв. метров.

Он перечислил часть дворов, вошедших в список. Так, одними из первых обновили пространства рядом с домами №35 и 37 по ул.Ягодинской, в первом из которых работает реабилитационный центр «Сила в детях». В рамках программы здесь установили системы видеонаблюдения.

Затем проведено комплексное благоустройство территории домов №35, 37, 39 по ул.Батыршина, где появились две фигуры амурского тигра — символа Приморского края, где совершил подвиг Герой СССР Гильфан Батыршин. Эти территории, напомнил Миронов, получили спецприз на Всероссийском архитектурно-строительном конкурсе «Казаныш».

Кроме того, программа зашла на придомовые территории домов №7 и 9 по ул.Бирюзовой в Юдино. Комплексное благоустройство здесь обошлось в более чем 29 млн рублей. В том числе здесь возвели подпорную стену, которая воспрепятствует разрушению дома.

«Кроме того, за прошлый год в 41 доме произведен капитальный ремонт на общую сумму 415 млн рублей. Помимо фасадов заменили инженерные системы, кровлю, входные группы и установили современное технологическое оборудование индивидуально для каждого дома», — уточнили в пресс-службе мэрии.