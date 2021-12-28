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Здоровье
28 декабря 2021  12:49

Еще 97 жителей Татарстана заболели коронавирусом

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В Татарстане за минувшие сутки зарегистрированы 97 новых случаев заболеваемости коронавирусом, один из них завозной, остальные контактные. По данным Минздрава на сегодня, всего с начала пандемии Covid-19 заболели 42 457 жителей республики.
Наибольшее количество заболевших проживают в Казани — 41 человек. Восемь человек заболели в Нижнекамском районе, семь — в Нурлатском, по шесть — в Зеленодольском и Лениногорском районах, пять заболевших зарегистрировано в Набережных Челнах. 
За весь период в республике выздоровели 36 075 человек, в том числе 100 за минувшие сутки. 
Вчера, 27 декабря в Татарстане провакцинировано 3 053 человека. Всего вакцинацию на территории республики прошли 2 285 562 человека, из них вторую дозу вакцины получили 1 860 112 человек.

#коронавирус #вакцинация
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