Еще 95 татарстанцев заболели коронавирусом

За последние сутки в Татарстане коронавирусом заболели 95 человек, шесть случаев являются завозными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«36 человек госпитализировано, 59 получают лечение на дому», – отмечается в сообщении ведомства.

Больше половины (55) случаев приходятся на Казань, в Челнах заболели два человека. Среди районов антирейтинг возглавили Спасский (6), Зеленодольский (5) и Чистопольский (4).

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано почти 43 тыс. ковид-случаев, выздоровели 36,5 тыс. человек, включая 19 — за минувшие сутки.