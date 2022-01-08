Еще 94 человека заболели в Татарстане коронавирусом

В Республике Татарстан за минувшие сутки зарегистрировано 94 новых случая коронавируса, из них 6 — завозные, остальные контактные. Об этом сообщает Минздрав РТ.

«36 человек госпитализировано, 58 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении ведомства.

В Казани выявили 46 заболевших, в Набережные Челны — 6. В Зеленодольском районе выявили 8 случаев, в Нижнекамском — 6. По 5 случаев в Буинском, Нурлатском, Спасском районах, по 3 — в Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском районах. Всего заболевания коронавирусов выявили в 13 муниципалитетах Республики Татарстан.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 43 447 случаев заболевания Covid-19. За это время умерли 1481, из них за сутки — 6 (трое мужчин 1973, 1940, 1945 г.р., три женщины 1935, 1975, 1936 г.р.).

За весь период выздоровели 36 789 человек, в том числе 29 за минувшие сутки.