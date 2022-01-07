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Ру Тат
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Здоровье
7 января 2022  13:21

Еще 92 татарстанца заболели коронавирусом

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В Татарстане за последние сутки коронавирусом заболели 92 человека. 11 татарстанцев были инфицированы, будучи за пределами республики, все остальные случаи контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«54 человека госпитализировано, 38 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства. 

58 человек заболели в Казани, пять — Набережных Челнах. Девять случаев коронавируса выявлено в Зеленодольском районе, шесть — Лаишевском, три — Альметьеском. 

По два случая были зарегистрированы в Буинском и Высокогорском районах, по одному — Актанышском, Алексеевском, Дрожжановском, Кукморском, Лениногорском, Мензелинском и Нижнекамском районах. 

С начала пандемии в Татарстане было зарегистрировано более 43,3 тыс. случаев коронавируса.

#коронавирус
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