Еще 91 дом в Казани признан аварийным и подлежащим сносу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани признан аварийным и подлежащим сносу еще 91 дом. Об этом сегодня на отчетной сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин. В решении вопроса расселения жителей этих домов городские власти рассчитывают на поддержку республиканских властей.

Метшин отчитался, что в 2022 году, в столице Татарстана досрочно завершилась муниципальная адресная программа расселения аварийного жилья, рассчитанная на 2019–2023 годы. В программу был включен 51 дом. В новые квартиры переехали 503 семьи.

В то же время признан аварийным и подлежащим сносу еще 91 многоквартирный дом, где проживают 2802 человека. Метшин пояснил, что дома не вошли в действующую программу, поскольку были признаны аварийными после 1 января 2017 года.

Мэр сообщил, что решение прорабатывается во взаимодействии муниципальных и республиканских властей. «Уважаемый Рустам Нургалиевич, надеюсь на вашу поддержку и в этом вопросе», – обратился мэр к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, который принял участие в заседании сессии.