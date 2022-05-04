Еще 75 депутатов Госдумы попали под санкции Австралии

Австралийское Правительство ввело санкции против депутатов Госдумы, министров ЛНР и ДНР. Также под ограничения попал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, передает ТАСС.

В заявлении МВД Австралии указано, что рестрикции коснулись 75 российских парламентариев, 20 министров Донецкой народной республики, 12 министров Луганской народной республики.

Всего к сегодняшнему дню Австралия ввела санкции против более чем 700 граждан России и Беларуси, в том числе президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.