Еще 70 человек в Татарстане заболели коронавирусом

Еще 70 человек в Татарстане заболели коронавирусной инфекцией, из них 2 случая — завозные, 68 — контактные.

«25 человек госпитализировано, 45 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 34 человека, в Набережных Челнах — 14, в Нижнекамском районе — 6, в Тукаевском — 3, в Алькеевском и Елабужском районах — по 2, в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Заинском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском, Нурлатском районах — по 1.

На 4 октября в Татарстане зарегистрирован 27 331 случай Covid-19.

Выздоровело за весь период 23 358 человек, в том числе 27 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 088 887 человек (прирост — 3 110), из них 953 968 получили вторую прививку.