Еще 62 человека в Татарстане заболели коронавирусом

Еще 62 человека в Татарстане заболели коронавирусной инфекцией, из них 2 случая — завозные, 60 — контактные.

«26 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 20 человек, в Набережных Челнах — 16, в Бугульминском, Нижнекамском, Спасском районах — по 3, в Алексеевском, Нурлатском, Пестречинском — по 2, в Агрызском, Альметьевском, Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, Тукаевском, Чистопольском районах — по 1.

На 26 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 820 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 23 109 человек, в том числе 11 за минувшие сутки.