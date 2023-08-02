Еще 6 российских программ станут обязательными для предустановки на телевизоры

Фото: © «Татар-информ»

Список отечественных программ для предустановки на смарт-ТВ пополнили еще шесть пунктов. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

До этого в перечне было указано 13 видеосервисов и приложений. Теперь в него вошли в том числе Amediateka и Kion.

Разделы, касающиеся смартфонов, планшетов и ПК практически не изменились. Поправки коснулись лишь новостного агрегатора «Новости Mail.ru», который был заменен «Дзеном», а на смену OK Live пришел Rutube, который ранее был обязателен для предустановки только на телевизоры.

Изменения вступят в силу с начала 2024 года.