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Еще 6 российских программ станут обязательными для предустановки на телевизоры
Список отечественных программ для предустановки на смарт-ТВ пополнили еще шесть пунктов. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.
До этого в перечне было указано 13 видеосервисов и приложений. Теперь в него вошли в том числе Amediateka и Kion.
Разделы, касающиеся смартфонов, планшетов и ПК практически не изменились. Поправки коснулись лишь новостного агрегатора «Новости Mail.ru», который был заменен «Дзеном», а на смену OK Live пришел Rutube, который ранее был обязателен для предустановки только на телевизоры.
Изменения вступят в силу с начала 2024 года.
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