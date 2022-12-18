В России еще 6 млрд рублей направят на поддержку системы организации воздушного движения
Чтобы поддержать систему организации воздушного движения в условиях внешних ограничений, Правительство выделит из резервного фонда еще 6 млрд рублей. Распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Средства пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов», — отмечается на сайте Кабмина.
Деньги получит Госкорпорация по организации воздушного движения, обеспечивающая безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в стране.
В сентябре на эти цели уже было направлено 15 млрд рублей, в целом общая сумма дополнительного финансирования в 2022 году составит 21 млрд рублей.