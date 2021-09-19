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Ру Тат
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19 сентября 2021  18:42
Сельвина Илькаева

Еще 58 татарстанцев заболели Covid-19

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За последние сутки в Татарстане новой коронавирусной инфекцией заболели 58 человек, все случаи контактные.

«24 человека госпитализировано, 34 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Большинство больных приходятся на Казань (21) и Набережные Челны (17). Четыре случая зафиксированы в Лаишевском районе, три — Альметьевском, по два — Заинском и Нижнекамском. По одному человеку заболели в Актанышском, Арском, Бавлинском, Елабужском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском, Спасском и Чистопольском районах. 

Всего с начала пандемии 26,4 тыс. татарстанцев заразились новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 22,9 тыс. человек.

#Коронавирус
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