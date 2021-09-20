Еще 54 человека в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 3 — завозные, 51 — контактный.

«24 человека госпитализировано, 30 получают лечение на дому», — говорится сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 20 человек, в Набережных Челнах — 16, в Лаишевском районе — 4, в Бугульминском — 3, в Альметьевском, Нурлатском, Тукаевском — по 2, в Азнакаевском, Заинском, Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском — по 1.

На 20 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 486 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 22 918 человек, в том числе 6 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 060 682 человека, из них 929 209 получили вторую прививку.