Еще 53 человека в Татарстане заболели коронавирусом, 5 случаев — завозные, 48 — контактные.

«13 человек госпитализировано, 40 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 24 человека, в Набережных Челнах — 17, в Нижнекамском и Пестречинском — по 2, в Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Тукаевском — по 1.

На 21 августа в Татарстане зарегистрировано 24 978 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 21 995 человек, в том числе 32 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 957 723 человека (прирост — 6 450), из них 791 782 получили вторую прививку.