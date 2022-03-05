Еще 5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли российскую границу

За сутки более 5 тыс. вынужденных переселенцев ДНР и ЛНР пересекли российскую границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 5 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 23 февраля руководители республик обратились с просьбой о помощи против агрессии Киева, утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.