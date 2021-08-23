Еще 49 человек в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 1 — завозной, 48 — контактные.

«15 человек госпитализировано, 34 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 28 человек, в Набережных Челнах — 8, в Тукаевском районе — 5, в Бугульминском и Пестречинском — по 2, в Бавлинском, Елабужском, Мамадышском, Нурлатском районах — по 1.

На 23 августа в Татарстане зарегистрировано 25 077 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 22 014 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 961 123 человека, из них 800 427 получили вторую прививку.