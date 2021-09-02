Еще 49 человек в Татарстане заболели коронавирусной инфекцией

Еще 49 человек в Татарстане заболели коронавирусом, все случаи контактные.

«20 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 29 человек, в Набережных Челнах — 12, в Азнакаевском, Алькеевском, Арском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском районах — по 1.

На 2 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 560 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 22 358 человек, в том числе 57 за минувшие сутки.