Еще 46 татарстанцев заболели Covid-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса. Три человека подхватили инфекцию за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«14 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Почти половина случаев приходится на Казань — 22. Пятерых больных выявили в Набережных Челнах, шесть — в Азнакаевском районе. Трое человек заболели в Лениногорском, по два — в Агрызском, Актанышском и Черемшанском, по одному — в Кукморском, Мензелинском, Нижнекамском и Ютазинском районах.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 25 511 случаев Covid-19. Всего выздоровели 22 301 человек, включая 46 — за последние сутки.

Вакцинацию прошли 997 855 человек, 843 568 человек получили обе дозы вакцины.