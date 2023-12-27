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Еще 420 семей получили ключи от новых квартир в казанском ЖК «Мәхәббәт»
В жилом районе «Салават купере» в Казани прошла церемония заселения трех домов, а именно № 20, 20а и 22 на проспекте Ильгама Шакирова. Ключи от новых квартир получили 420 семей, сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов.
«ЖК „Мәхәббәт“ спроектирован с учетом современных урбанистических требований — это и комфортные места общего пользования, дворы без машин, зоны отдыха по возрастным предпочтениям, есть всё как для спокойного отдыха, так и шумных игр», — сказано в сообщении.
Квартиры оборудованы сантехникой, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматическими системами удаленного считывания данных.
На первом этаже есть специальные помещения, где можно оставить детскую коляску, велосипед. Кроме того, здесь есть пеленальные комнаты, туалеты и места, где можно помыть лапы домашним питомцам после прогулок.
В начале нового года планируется заселить еще два дома на 144 квартиры.
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