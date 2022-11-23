Еще 40 предприятий РТ смогут повысить производительность труда благодаря нацпроекту

Еще 40 татарстанских предприятий могут принять участие в национальном проекте «Производительность труда» в 2023 году. Организациям нужно подать заявки на сайте производительность.рф, передает Региональный центр компетенций РТ.

«Сейчас мы формируем перечень предприятий, на которых будем повышать эффективность в 2023 году. Осталось всего 40 мест», – рассказал замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Он отметил, что все мероприятия проводятся на безвозмездной основе.

Татарстан – один из первых регионов, приступивших к реализации нацпроекта в 2018 году. На сегодняшний день свою производительность повышают 193 предприятия республики из различных отраслей.