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Ру Тат
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9 мая 2021  11:50

Еще 36 человек в Татарстане заболели коронавирусом

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В Татарстане зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 — завозной, 35 — контактные.

«21 человека госпитализирован, 15 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 8 человек, в Набережных Челнах — 15, в Азнакаевском районе — 2, в Лениногорском — 8, в Высокогорском, Лаишевском и Сармановском районах — по 1 случаю,

На 9 мая в Татарстане зарегистрировано 20 774 случая Covid-19.

Выздоровел за весь период 17 721 человек, в том числе 9 за минувшие сутки.

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