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Ру Тат
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8 мая 2021  11:46
Сельвина Илькаева

Еще 35 татарстанцев заболели коронавирусом за последние сутки

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За последние сутки 35 жителей Татарстана заболели коронавирусом. Один человек подхватил инфекцию за пределами республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«22 человека госпитализировано, 13 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Набережных Челнах — 12 человек. 11 заболевших выявили в Казани, по два — в Мензелинском, Нижнекамском и Тукаевском районах, по одному — в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Сармановском, Тетюшском. 

С начала пандемии в республике 20 738 человек заболели коронавирусом, выздоровели 17 712 (за последние сутки 19). 

Всего от Covid-19 привились 272 385 человек (прирост за сутки 4 530), второй компонент вакцины получили 190 568.

коронавирус
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