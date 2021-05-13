Еще 35 татарстанцев заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 35 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 1 — завозной, 34 — контактные.

«22 человека госпитализированы, 13 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 8 человек, в Набережных Челнах — 13, в Тетюшском районе — 4, в Спасском — 3, в Агрызском и Нижнекамском районах — по 2, в Азнакаевском, Альметьевском, Чистопольском районах — по 1 случаю заболевания.

На 13 мая в Татарстане зарегистрировано 20 911 случаев Covid-19. Выздоровело за весь период 17 868 человек, в том числе 80 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 282 858 человек (прирост за сутки 4 374), из них 192 658 получили вторую прививку.

На вакцинацию можно записаться:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг РТ,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.