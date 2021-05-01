Еще 35 человек в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4 — завозные, 31 — контактный.

«19 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 12 человек, в Набережных Челнах — 7, в Азнакаевском районе — 4, в Лениногорском — 3, в Мензелинском и Нижнекамском — по 2, в Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Лаишевском и Пестречинском районах — по 1 случаю заболевания.

На 1 мая в Татарстане зарегистрирован 20 491 случай Covid-19. Выздоровело за весь период 17 598 человек, в том числе 75 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 255 274 человека (прирост за сутки 6 030), из них 157 081 получил вторую прививку.

На вакцинацию можно записаться несколькими способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг РТ,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.