Еще 35 человек в Татарстане заразились коронавирусом

Еще 35 человек за сутки в Татарстане заразились коронавирусом, все контактные.

«23 человека госпитализировано, 12 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 15 человек, в Набережных Челнах — 11, в Мензелинском, Сармановском и Тукаевском районах — по 2, Зеленодольском, Нижнекамском и Спасском районах — по 1 случаю.

На 4 мая в Татарстане зарегистрировано 20 602 случая Covid-19. Выздоровело за весь период 17 619 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 257 573 человека, из них 167 471 получил вторую прививку.

На вакцинацию можно записаться несколькими способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг РТ,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.