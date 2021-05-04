news_header_top_970_100
Казань станет пилотным городом по внедрению «умных» систем в метро
Казань станет пилотным городом по внедрению «умных» систем в метро
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
К середине недели в Татарстане похолодает до нуля градусов
К середине недели в Татарстане похолодает до нуля градусов
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 мая 2021  14:02

Еще 35 человек в Татарстане заразились коронавирусом

news_top_970_100

Еще 35 человек за сутки в Татарстане заразились коронавирусом, все контактные.

«23 человека госпитализировано, 12 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 15 человек, в Набережных Челнах — 11, в Мензелинском, Сармановском и Тукаевском районах — по 2, Зеленодольском, Нижнекамском и Спасском районах — по 1 случаю.

На 4 мая в Татарстане зарегистрировано 20 602 случая Covid-19. Выздоровело за весь период 17 619 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. 

Всего провакцинировано 257 573 человека, из них 167 471 получил вторую прививку.

На вакцинацию можно записаться несколькими способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
2. Портал государственных и муниципальных услуг РТ,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное