Еще 34 спутника OneWeb успешно доставлены «Роскосмосом» на орбиту Земли

С космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами компании OneWeb, сообщается на портале «Роскосмоса».

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов (2 + восемь по четыре) от разгонного блока прошло в соответствии с программой, заложенной специалистами НПО имени С.А. Лавочкина, отмечается в источнике.

Кроме того, успешность миссии подтвердил заказчик, который сумел установить связь со всеми 34 спутниками после их доставки на орбиту.

Компания OneWeb намерена развернуть низкоорбитальную группировку, состоящую более чем из 600 спутников (массой ~150 кг), для повсеместного предоставления услуг высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в Кu-диапазоне, клиентами которой должны прежде всего стать операторы связи Wi-Fi, LТЕ или 5G, а также провайдеры Интернета.