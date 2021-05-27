Еще 33 татарстанца заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом, из них 3 — завозные, 30 — контактные.

«18 человек госпитализировано, 15 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 20 человек, в Набережных Челнах — 7, в Лаишевском районе — 2, в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Чистопольском — по 1 случаю.

На 27 мая в Татарстане зарегистрировано 21 360 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 18 303 человека, в том числе 39 за минувшие сутки. Провакцинировано 342 544 человека, их них 242 658 получили вторую прививку.