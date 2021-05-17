Еще 33 человека в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане еще 33 человека заболели коронавирусной инфекцией, из них 1 — завозной, 32 — контактные.

«21 человек госпитализирован, 12 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 11 человек, в Набережных Челнах — 3, в Лениногорском районе — 4, в Нижнекамском — 3, в Альметьевском и Лаишевском — по 2, в Балтасинском, Бугульминском, Елабужском, Менделеевском, Рыбно-Слободском, Тукаевском, Черемшанском и Ютазинском районах — по 1 случаю заболевания.

На 17 мая в Татарстане зарегистрировано 21 043 случая Covid-19.

Выздоровело за весь период 17 981 человек, в том числе 1 за минувшие сутки.