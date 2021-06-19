news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
19 июня 2021  15:16

Еще 32 жителя Татарстана заразились коронавирусом

Еще 32 жителя Татарстана заразились коронавирусом
news_top_970_100

За последние сутки еще 32 татарстанца заболели новой коронавирусной инфекцией. Все случаи контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«19 человек госпитализировано, 13 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего случаев приходится на Набережные Челны — 14. Семь больных выявили в Казани, по два — Актанышском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском и Тукаевском районах. Один случай Covid-19 зарегистрирован в Елабужском районе. 

С начала пандемии коронавирусом заболели 22 061 татарстанец, выздоровели 19 633, в том числе за последние сутки 36 человек.

#Коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное