Еще 32 человека в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом, из них 2 — завозные, 30 — контактные.

«8 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 13 человек, в Набережных Челнах — 7, в Буинском, Елабужском, Лениногорском, Заинском — по 2, в Агрызском, Зеленодольском, Спасском, Тукаевском — по 1.

На 22 июня в республике зарегистрировано 22 153 случая Covid-19.

Выздоровело за весь период 19 743 человека, в том числе 101 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 465 215 человек (прирост за сутки — 7 534), из них 347 302 получили вторую прививку.