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Ру Тат
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4 июня 2021  09:21
Эвелина Киселёва

Еще 31 татарстанец заразился Covid-19

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В Татарстане за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 31 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, по нарастанию в республике 21 604 случая», — сообщила спикер.

По словам главного санитарного врача республики, за сутки специалисты провели 7,9 тыс. ПЦР-тестов на Covid-19.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 29 татарстанцев.

#статистика #Коронавирус
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