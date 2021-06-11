Еще 30 татарстанцев заразились Covid-19

В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«За истекшие сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 30 новых заражений новой коронавирусной инфекцией. Нарастающим итогом мы имеем 21 814 случаев», — сообщила спикер.

По словам главного санитарного врача республики, за сутки специалисты провели 7,8 тыс. тестов на новый коронавирус. Под наблюдением медиков остаются 2,3 тыс. контактировавших с больными или имеющих похожие на Covid-19 симптомы.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечился 101 татарстанец, тогда как всего выздоровевших — более 19 тыс. человек.