Еще 29 предприятий РТ могут войти в федеральный перечень системообразующих организаций

Еще 29 татарстанских предприятий могут войти в федеральный перечень системообразующих организаций. Об этом глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил на традиционном совещании в Доме Правительства.

Министр доложил, что на данный момент в списке 59 организаций республики, из них десять были включены за прошедшую неделю.

«Еще 29 предприятий находятся на рассмотрении в федеральных органах власти», — сообщил Шагиахметов.

Он также рассказал, что за неделю две системообразующие организации обратились за льготными кредитами, одобрено две заявки на 2,2 млрд рублей, выдано более 4,5 млрд рублей.

Глава республиканского ведомства также напомнил, что на этой неделе было утверждено постановление федерального Кабмина № 699, благодаря которому к кредитам получили доступ малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами системообразующих организаций.

Со следующей недели планируется запустить программу кредитования системообразующих организаций в области энергетики. На рассмотрении еще две программы — в строительстве и ЖКХ, а также в транспорте.

Ранее сообщалось, что Президент РТ Рустам Минниханов поручил проработать план поддержки системообразующих предприятий Татарстана.