news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
23 апреля 2022  18:56

Еще 29 предприятий РТ могут войти в федеральный перечень системообразующих организаций

news_top_970_100

Еще 29 татарстанских предприятий могут войти в федеральный перечень системообразующих организаций. Об этом глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил на традиционном совещании в Доме Правительства. 

Министр доложил, что на данный момент в списке 59 организаций республики, из них десять были включены за прошедшую неделю.

«Еще 29 предприятий находятся на рассмотрении в федеральных органах власти», — сообщил Шагиахметов.

Он также рассказал, что за неделю две системообразующие организации обратились за льготными кредитами, одобрено две заявки на 2,2 млрд рублей, выдано более 4,5 млрд рублей.

Глава республиканского ведомства также напомнил, что на этой неделе было утверждено постановление федерального Кабмина № 699, благодаря которому к кредитам получили доступ малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами системообразующих организаций.

Со следующей недели планируется запустить программу кредитования системообразующих организаций в области энергетики. На рассмотрении еще две программы — в строительстве и ЖКХ, а также в транспорте.

Ранее сообщалось, что Президент РТ Рустам Минниханов поручил проработать план поддержки системообразующих предприятий Татарстана. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100