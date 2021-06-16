Еще 29 человек в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 1 — завозной, 28 — контактные.

«8 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 20 человек, в Набережных Челнах — 3, в Азнакаевском, Бавлинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лениногорском, Спасском районах — по 1.

На 16 июня в Татарстане зарегистрировано 21 967 случаев заболевания коронавирусом.

Выздоровело за весь период 19 366 человек, в том числе 34 за минувшие сутки.

Всего провакцинированы 433950 человек, из них 302 658 получили вторую прививку.

Способы записаться на вакцинацию:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.