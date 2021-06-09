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Ру Тат
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9 июня 2021  13:56

Еще 28 татарстанцев заразились коронавирусом

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За последние сутки в Татарстане медики выявили 28 новых случаев Covid-19, один человек заразился коронавирусом за пределами республики.

«14 человек госпитализировано, 14 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Почти половина новых случаев приходится на Казань (17), за ней идет Пестречинский район (4 случая). По одному больному выявили в Набережных Челнах, а также Апастовском, Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском и Высокогорском районах.

Всего с начала пандемии в республике заболели 21,7 тыс. человек, выздоровели 18,7 тыс., из которых 99 – за последние сутки.

В вакцинации от Covid-19 приняли участие 408,5 тыс. человек, из которых 290 тыс. получили две дозы препарата.

#Коронавирус
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