Еще 239 человек в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 239 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 3 — завозные, 236 — контактные.

«47 человек госпитализировано, 192 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 155 человек, в Набережных Челнах — 29, в Алексеевском, Высокогорском, Елабужском районах — по 6 человек, в Лаишевском районе — 4, в Альметьевском, Заинском, Бугульминском, Мензелинском, Тукаевском районах — по 3, в Аксубаевском, Арском, Зеленодольском, Мамадышском, Пестречинском — по 2, Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Буинском, Верхнеуслонском, Муслюмовском, Спасском, Чистопольском районах — по 1.

На 8 ноября в Татарстане зарегистрировано 32 404 случая Covid-19.

Выздоровело за весь период 25 948 человек, в том числе 37 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 692 678 человек, из них 1 127 854 получили вторую прививку.