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Здоровье
22 апреля 2022  12:44

Еще 235 татарстанцев заразились Covid-19

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 235 случаев коронавирусной инфекции. 41 пациенту потребовалась госпитализация, кроме того, среди заболевших оказалось 30 детей, сообщает Минздрав РТ.

Новые случаи зарегистрированы в 34 районах республики. При этом максимум пришелся на Казань — 94, Набережные Челны — 19 и Альметьевский район — 14.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в Татарстане болел 142 831 человек. 136 704 пациента поправились, в том числе 244 — за минувший день.

Первую прививку сделали 2 517 924 человека, из них 1 926 325 вакцинировались и вторым компонентом. Ревакцинацию прошли 294 412 человек.

#коронавирус #статистика
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