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Ру Тат
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Здоровье
7 декабря 2021  13:18

Еще 204 татарстанца заболели коронавирусом за последние сутки

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В Татарстане еще 204 человека заболели Covid-19, четверо заразились за пределами республики, все остальные случаи контактные. 

«68 человек госпитализированы, 136 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше половины случаев выявили в Казани — 107 заболевших, 31 человек заболел в Набережных Челнах. Среди районов больше всего случаев зарегистрировано в Тюлячинском (7), Нижнекамском (6) и Альметьевском (6). 

С начала пандемии 39,6 тыс. татарстанцев заболели новой коронавирусной инфекцией, 32,8 тыс. выздоровели, включая 241 за последние сутки. 

Вакцинацию прошли 2,1 млн человек, 1,6 млн получили вторую инъекцию.

#коронавирус
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