Еще 204 татарстанца заболели коронавирусом за последние сутки

В Татарстане еще 204 человека заболели Covid-19, четверо заразились за пределами республики, все остальные случаи контактные.

«68 человек госпитализированы, 136 получают лечение на дому», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Больше половины случаев выявили в Казани — 107 заболевших, 31 человек заболел в Набережных Челнах. Среди районов больше всего случаев зарегистрировано в Тюлячинском (7), Нижнекамском (6) и Альметьевском (6).

С начала пандемии 39,6 тыс. татарстанцев заболели новой коронавирусной инфекцией, 32,8 тыс. выздоровели, включая 241 за последние сутки.

Вакцинацию прошли 2,1 млн человек, 1,6 млн получили вторую инъекцию.