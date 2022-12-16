Еще 20 тонн гуманитарного груза отправилось из Челнов в Лисичанск

Двадцатитонная фура с гуманитарным грузом отправилась 16 декабря из Набережных Челнов жителям Лисичанска и мобилизованным гражданам из Республики Татарстан.

Сбор был организован по инициативе депутата Государственной Думы ФС РФ Амира Хамитова, к акции присоединились предприниматели, члены партии «Единая Россия» и просто жители республики.

По словам депутата, для призванных из запаса собрали инструменты — лопаты, шуруповерты, болгарки, дизельные генераторы, а также приобрели два автомобиля: УАЗ и «Нива Шевроле». Помощь направлена по запросу мобилизованных.

В свою очередь жителям Лисичанска будут направлены теплые вещи и продукты питания, а детям — новогодние подарки.

«Жители Лисичанска должны знать, что мы их поддерживаем всей страной, а наших ребят мы ждем дома», — сказал парламентарий.

Участник боевых действий в Чечне Александр Быков заметил, что жены и матери мобилизованных лично собрали посылки своим родным. «Все хотят внести свою частичку помощи военнослужащим. От детей мы везем рисунки и письма с пожеланиями побыстрее возвращаться», — сказал челнинец.

Автомобили и гуманитарный груз будет перевозить Рамиль Мухаметдинов — владелец и водитель фуры. Предполагается, что до Лисичанска он доберется 19 декабря.