Еще 20 пар в Татарстане получили гранты на организацию свадеб

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани состоялась вторая церемония награждения победителей конкурса на получение свадебных грантов в размере 100 тыс. рублей каждый. Возможность организовать свадьбу в национальном или оригинальном стиле получили еще 20 молодых пар, проживающих в Татарстане, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В День семьи, любви и верности, 8 июля этого года, при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова мы запустили социальный проект – «Гранты молодоженам». Наша республика в очередной раз выступает лидером в реализации значимых социальных инициатив, направленных на поддержку молодых семей», – заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Основная цель проекта – поддержка семейных ценностей среди молодежи, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Мы стремимся укрепить институт семьи среди молодежи», – добавил он.

Министр также сказал молодоженам, что создание семьи – это не только праздник, но и большая ответственность, а любовь – это ежедневный труд, забота и внимание друг к другу.

Поздравила ставших обладателями грантов будущих молодоженов и начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова. «Ваше искреннее желание создать счастливую крепкую семью, организовать необычную, оригинальную свадьбу, бережно сохраняя традиции и устои, – это очень важно», – выразила уверенность она.

«Работая в составе жюри, мы радовались и восхищались тем, сколько заявок пришло из разных районов Татарстана на этот конкурс и насколько наша молодежь вдумчиво относится к организации собственной свадьбы», – заметила Ахметова.

Свадьба одной из пар, Эмиля Герасимова и Натальи Ватютовой, должна была состояться уже сегодня. Жених сделал невесте предложение прямо на параде Победы 9 мая.

«Мы самостоятельно подготовили особый свадебный танец и все оформление для зала. Из интересного: когда жених подъедет к банкетному залу, ему предстоит тушить имитацию пожара, заказали специальную дымовую шашку. Главная концепция нашей свадьбы – сделать всё своими руками», – пояснила Наталья Ватютова.

В свою очередь семья Хасановых сыграла свадьбу за день до церемонии награждения победителей грантового конкурса. Торжество было организовано в национальном татарском стиле.

«Когда мы подавали заявку, мы выбрали концепцию, связанную с татарской интеллигенцией конца XIX – начала XX века. Каждый гость на своей одежде должен был иметь национальный элемент. Оркестр играл соответствующую музыку, прошел мастер-класс по традиционному татарскому танцу», – рассказали молодожены.

Уникальный проект «Гранты молодоженам Татарстана» был запущен по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова и реализуется Министерством по делам молодежи РТ. В его рамках будет предоставлено 80 грантов по 100 тыс. рублей каждый молодым парам на организацию креативной свадьбы, отражающей культурные традиции или авторскую идею.

Конкурс поддерживает государственную политику по сохранению традиционных ценностей. Его цель – укрепить институт семьи и помочь молодым людям организовать яркое содержательное торжество, которое запомнится на всю жизнь. Он соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Кроме того, проект грантового конкурса соответствует указу Президента России Владимира Путина №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Процесс подачи заявки у молодоженов занимает всего 15 минут благодаря удобному сервису в мобильном приложении «Услуги РТ 2.0», разработанному Минцифры РТ. Паре необходимо прикрепить к заявке видеопрезентацию, творческое описание и смету расходов на предстоящее торжество. Подробнее об условиях и о процессе подачи заявки можно узнать в положении о конкурсе. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Организуют конкурс Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ и АНО «Татарстан – территория возможностей».

Подробнее читайте в материале «Торжество с национальной фишкой: молодожены в Татарстане получат до 100 тыс. на свадьбу».