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Ру Тат
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Здоровье
23 февраля 2022  12:01

Еще 2 729 человек заболели коронавирусом в Татарстане

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В Татарстане еще 2 729 человек заболели коронавирусом, из них 312 — это молодые люди до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«198 человек госпитализировано», — отметили в ведомстве. 

В Казани зарегистрировано 1 298 ковид-случаев, в Набережных Челнах — 159. Более ста заболевших выявили в трех районах: Зеленодольском (164), Пестречинском (114) и Нурлатском (102). Высокий показатель также в Альметьевском (82), Лаишевском (82), Нижнекамском (76), Арском (56) и Сабинском (50) районах, во всех остальных количество заболевших менее 50. 

С начала пандемии в республике заразились Covid-19 более 103,4 тыс. человек, выздоровели почти 70 тыс., в том числе 4 222 за последние сутки.

#коронавирус
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