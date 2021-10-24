Еще 19 пожарных датчиков установили в домах села в Нурлатском районе

В рамках проводимой в Татарстане работы по безвозмездной установке автономных пожарных извещателей в селе Тюрнясево в домах многодетных семей и одиноких пожилых людей установили еще 19 пожарных извещателей, сообщает пресс-служба Нурлатского района.

Эти приборы выделил исполнительный комитет района, сообщил глава Тюрнясевского сельского поселения Сергей Белов и напомнил, что ранее социально-незащищенным семьям села были поставлены более 50 датчиков, которые предоставило Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

Небольшое техническое средство передает тревожное извещение о пожаре на пожарный приемно-контрольный прибор и таким образом способно сохранить жизнь и имущество людей.