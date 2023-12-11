Еще 19 пешеходных переходов в Казани оборудуют камерами видеонаблюдения

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В ближайшие два года еще 19 пешеходных переходов Казани оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

По данным Управления информационных технологий и связи исполкома, сейчас видеонаблюдение ведется на 39 надземных и подземных пешеходных переходах.

«В 2024 — 2025 годах предусмотрено к оснащению камерами видеонаблюдения 19 пешеходных переходов — 16 подземных и 3 надземных», — прокомментировали в мэрии.