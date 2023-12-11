news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 декабря 2023 06:30

Еще 19 пешеходных переходов в Казани оборудуют камерами видеонаблюдения

Скопировать ссылку
Еще 19 пешеходных переходов в Казани оборудуют камерами видеонаблюдения
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие два года еще 19 пешеходных переходов Казани оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

По данным Управления информационных технологий и связи исполкома, сейчас видеонаблюдение ведется на 39 надземных и подземных пешеходных переходах.

«В 2024 — 2025 годах предусмотрено к оснащению камерами видеонаблюдения 19 пешеходных переходов — 16 подземных и 3 надземных», — прокомментировали в мэрии.

#пешеходный переход #видеонаблюдение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100