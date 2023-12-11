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Еще 19 пешеходных переходов в Казани оборудуют камерами видеонаблюдения
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В ближайшие два года еще 19 пешеходных переходов Казани оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
По данным Управления информационных технологий и связи исполкома, сейчас видеонаблюдение ведется на 39 надземных и подземных пешеходных переходах.
«В 2024 — 2025 годах предусмотрено к оснащению камерами видеонаблюдения 19 пешеходных переходов — 16 подземных и 3 надземных», — прокомментировали в мэрии.
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