Еще 189 татарстанцев заболели Covid-19

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 189 новых случаев коронавируса, двое человек заразились, будучи за пределами республики. Все остальные случаи контактные.

«54 человека госпитализировано, 135 получают лечение на дому», – сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Большинство случаев приходится на Казань (107). 28 человек заболели в Набережных Челнах, шесть – в Чистопольском районе, по пять – в Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском и Спасском районах.

Четыре covid-случая были зафиксированы в Лениногорском районе, по два – Атнинском, Балтасинском, Бугульминском, Мамадышском, Пестречинском, Сабинском и Тукаевском. В Альметьевском, Высокогорском, Заинском, Кукморском заболели по одному человеку.

Всего с начала пандемии в республике заразились коронавирусом 30,9 тыс. человек, 25,3 тыс. выздоровели.

Вакцинацию прошли более 1,5 млн татарстанцев, 1 млн из которых получили вторую прививку.