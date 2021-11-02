Еще 184 человека в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 184 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, все контактные.

«55 человек госпитализировано, 129 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 112 человек, в Набережных Челнах — 21, в Лаишевском районе — 6, Бугульминском — 5, Елабужском, Лениногорский и Нижнекамском — по 4, Высокогорском, Заинском, Чистопольском — по 3, Аксубаевском, Альметьевском, Нурлатском, Сабинском, Тукаевском — по 2, Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Мензелинском, Пестречинском, Спасском, Черемшанском районах — по 1.

На 2 ноября в Татарстане зарегистрировано 31 144 случая Covid-19.

Выздоровело за весь период 25 497 человек, в том числе 153 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 603 973 человека (прирост — 25 620), из них 1 043 594 получили вторую прививку.