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Здоровье
18 мая 2022  15:57

Еще 180 жителей Татарстана заболели коронавирусом

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В Татарстане число новых ковид-случаев продолжает снижаться. За последние сутки инфекцию подхватили 180 человек. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 86 татарстанцам. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 148 129 случаев Covid-19, выздоровели 143 326 человек, включая 226 за минувшие сутки.

Впервые за последние трое суток в республике выявлен один летальный случай. Всего жертвами коронавируса стали 1 992 татарстанца. 

#коронавирус
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