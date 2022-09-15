Еще 18 незаконных торговых точек и гаражи пойдут под снос в Казани

Власти Казани обнаружили еще несколько незаконно размещенных торговых точек и гаражей в разных районах города. Объекты, собственники которых не установлены, будут снесены в добровольном либо принудительном порядке, сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Так, под снос пойдут 18 киосков, автофургонов, павильонов и других торговых объектов. Собственники смогут убрать объекты добровольно — на это им отводится срок до 19 сентября. В противном случае торговые точки переместят принудительно. До 18 декабря их демонтируют и перевезут на базу хранения в Ново-Савиновском районе города (ул.Воровского).

Гаражи, подлежащие сносу, находятся в Вахитовском и Приволжском районах: на улицах Бутлерова, Вишневского, Волкова, Ф. Карима, Зинина, Х. Атласи, Завойского и Айвазовского. Владельцы смогут демонтировать их до 24 сентября, принудительный снос произойдет до 15 октября. Объекты будут перемещены на базу хранения по ул.Лебедева, д.2.