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27 октября 2021  13:07

Еще 174 человека в Татарстане заболели коронавирусом

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В Татарстане зарегистрировано 174 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, все контактные.

«38 человек госпитализировано, 136 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболело 69 человек, в Набережных Челнах — 25, в Аксубаевском районе — 17, Чистопольском — 13, Нурлатском — 12, Алексеевском и Спасском — по 6, Новошешминском — 4, Зеленодольском, Лаишевском — по 3, Актанышском, Тетюшском, Тукаевском — по 2, в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском, Лениногорском, Мензелинском, Сабинском, Черемшанском районах — по 1.

На 27 октября в Татарстане зарегистрировано 30 057 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 24 878 человек, в том числе 130 за минувшие сутки. 

Всего провакцинировано 1 468 432 человека (прирост — 26 456), из них 1 014 875 получили вторую прививку.

#Коронавирус
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