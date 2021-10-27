Еще 174 человека в Татарстане заболели коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 174 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, все контактные.

«38 человек госпитализировано, 136 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболело 69 человек, в Набережных Челнах — 25, в Аксубаевском районе — 17, Чистопольском — 13, Нурлатском — 12, Алексеевском и Спасском — по 6, Новошешминском — 4, Зеленодольском, Лаишевском — по 3, Актанышском, Тетюшском, Тукаевском — по 2, в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском, Лениногорском, Мензелинском, Сабинском, Черемшанском районах — по 1.

На 27 октября в Татарстане зарегистрировано 30 057 случаев Covid-19.

Выздоровело за весь период 24 878 человек, в том числе 130 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 468 432 человека (прирост — 26 456), из них 1 014 875 получили вторую прививку.