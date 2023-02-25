Еще 157 жителей Татарстана заболели коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 157 новых ковид-случаев – это на три меньше, чем днем ранее. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

36 людям понадобилась госпитализация, 143 татарстанца выздоровели. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 197 928 случаев заражения.