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Еще 157 жителей Татарстана заболели коронавирусом
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За последние сутки в Татарстане выявили 157 новых ковид-случаев – это на три меньше, чем днем ранее. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
36 людям понадобилась госпитализация, 143 татарстанца выздоровели. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 197 928 случаев заражения.
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